Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bozüyük’te

defa Erdoğan’ın karşısına çıkarak, 9. defa mağlup olmamak için kendi yerine mağlup olacak bir adam buldu sonunda. Şimdi onun tadını çıkaracak" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kapalı pazar yerinin açılış programına katıldı. Buradaki açılış programında Çavuşoğlu, CHP’nin Yalova Milletvekili Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı adayı göstermesine ilişkin, "Kılıçdaroğlu, 9. defa Erdoğan’ın karşısına çıkarak, 9. defa mağlup olmamak için kendi yerine mağlup olacak bir adam buldu sonunda. Şimdi onun tadını çıkaracak" ifadelerini kullandı.

"Mensubu bulunduğu parti kendisine oy vermemiş, Bu millet, onu Cumhurbaşkanı yapar mı?"

Çavuşoğlu, milletin gönlüne girip, onların kalbini kazanmadan devasa devasa eserler ortaya koymanın hiçbir anlamı olmadığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu,”Türkiye’deki vesayet sistemi bitirilecek. Yıllardır 15 aylık hükümet etme ortalamasıyla istikrarsızlığın kol gezdiği ülkemiz, bu istikrarsızlığı bertaraf edecek. Tek başına, kararlı, istikrarlı, etkin ve hızlı kararların alınabildiği bir sisteme geçiyoruz. Bu sisteme geçerken siyaset mühendisleri, tekrar sahnede oynuyor. Aynı masa etrafında bir araya gelip çay içemeyecek insanlar, sadece Erdoğan’ı ülkenin başından uzaklaştırmak için ittifak kuruyor. Bu, milletin gözünden kaçar mı? Oynanan oyunun, yapılan siyaset mühendisliklerinin farkındayız. Onlar ne yaparsa yapsın bütün siyaset mühendisliklerini yere fırlatıp, çöp kutusuna atacağız. Bir aydan beri aday çıkarmaya çalışıyorlar. Adeta papatya falı. CHP’lilerin delegelerinin oyunu alamayan bir insanın bu ülkede milletin oyunu alabileceğini varsayarak, yola çıktılar. Milleti tanımadıklarını bir kez daha gösterdiler. Adam, CHP’li kendi delegesinin oyunu alamamış. Mensubu bulunduğu parti kendisine oy vermemiş, onu genel başkan yapmamış. Bu millet, onu Cumhurbaşkanı yapar mı?" diye belirtti

"Ülkeyi yönetmek, ciddi bir iştir"

Hakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bunlara ülke teslim edilmez. Bunlar, bırakın ülke yönetmeyi, kendi kendilerini yönetemediklerini bir kez daha bize göstermedi mi? ’O mu olsun, bu mu olsun?’ Biraz ekonomiden anlayacaktı, ama fizik öğretmeni. Ülkeyi yönetmek, ciddi bir iştir. Kılıçdaroğlu, 9’uncu defa Erdoğan’ın karşısına çıkarak, 9’uncu defa mağlup olmamak için kendi yerine mağlup olacak bir adam buldu sonunda. Şimdi onun tadını çıkaracak. ’Muharrem gel bakalım buraya, git bakalım oraya’ demek suretiyle bir taraftan Muharrem’i yemeye çalışacak, bir taraftan da makamını ve mevkisini korumak için olmadık şeylerin içine girecek. Bunların derdi ülke değil. Birisinin çıkıp da ’Benim ülkeyle ilgili şöyle bir hülyam, tasavvurum var’ dediğini görüyor musunuz?" dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, daha sonra Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ve diğer protokol mensuplarıyla birlikte kapalı pazar alanını gezdi.