Başıboş arazilere bırakılan hurda araçlar çevre kirliliğine yol açıyor

Sahipsiz araçların çevre kirliliği ve kötü görüntüsüyle beraber çocukların da oyun alanı haline geliyor. Paslanmış kaporta ve motor aksamı ise büyük tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar ise; Bilecik’in değişik bölgelerinde kullanılmayan ve rastgele bırakılan hurda araçların yetkililer tarafından bir an önce kaldırılmasını istiyor. Kou hakkında yetkililer hurda araçların sokak aralarına, cadde ve boş alanlara bırakılmasının yasak olduğunu hatırlatarak, “Kullanım ömrünü tamamlamış olan araçlar bazı vatandaşlarımız tarafından yollara, kaldırımlara veya kamuya ait arazilere bırakılıyor. Bırakılan bu araçlar trafiği tehlikeye sokmakla birlikte, bulunduğu noktada çevre kirliliğine de yol açıyor. Aynı zamanda bu araçlar fare, sinek gibi haşerelerin üremesi için uygun ortam da oluşturmaktadır” ifadelerine yer verdiler.