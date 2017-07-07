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07 Temmuz 2017 16:14

Başkan Bakıcı 15 Temmuz Şehitleri Parkı’nda incelemelerde bulundu

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı 15 Temmuz Şehitleri Parkı’nda devam eden çalışmalara katılarak incelemelerde bulundu.

Başkan Bakıcı 15 Temmuz Şehitleri Parkı’nda incelemelerde bulundu

07 Temmuz 2017 16:14


Bozüyük Belediyesi tarafından 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminin ardından ülkesi için canını vermiş 15 Temmuz Şehitleri’nin adını yaşatmak ve yapılan hainliğin asla unutulmamasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitleri parkı adını alan 4 Eylül Gençlik Parkı’ndaki anıt yapım çalışmaları devam ediyor. 15 Temmuz’a kadar tamamlanması planlanan park alanındaki çalışmalara katılan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı çalışma alanını ziyaret ederek çalışmaların durumu hakkında bilgi aldı. Yapılan imalatlar üzerinde incelemelerde bulunan Başkan Bakıcı, çevredeki vatandaşlarla da görüşerek bilgi verdi. Parkın yapımı ile ilgili olarak "Hain darbe girişimini gelecek nesillerimize hatırlatacak 15 Temmuz Şehitler Parkı projemizi açılışa hazırlıyoruz" diyen Başkan Bakıcı, "Vatanımıza uzanan eller kırılsın" dedi. 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminin ardından ilk olarak 4 Eylül Mahallesi’nde hizmet veren Gençlik Parkı’nın adı Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın önerisi ile 15 Temmuz Şehitleri Parkı olarak değiştirilmişti. Ardından başlatılan çalışmalar kapsamında 15 Temmuz’u gelecek nesillere anlatacak ve unutturmayacak bir proje hazırlanarak çalışmalara başlandı. Mevcut parkın görünümünü tamamen değiştirecek ve ülkenin yaşadığı o kara günlerin anlatılabilmesi için yapılacak olan parkın girişinde İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünümünde bir giriş kapısı ve park içinde şehitlerin isimlerinin bulunduğu görkemli bir anıt yer alacak.




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