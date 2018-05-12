Başkan Bakıcı 2 iş yerinin açılışını yaptı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ilk olarak Yeni Mahalle Cami Caddesi’nde hizmet vermeye başlayan çiğ köfteci açılışına katıldı. Açılış törenine Başkan Bakıcı’nın yanı sıra Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ve davetliler katıldı. Açılış kurdelesinin hayır duaları eşliğinde kesilmesinin ardından işletmeyi ziyaret eden Başkan Bakıcı, iş yeri sahibi Ahmet Sinan’a hatıra olarak duvar saati hediye etti. İş yeri sahibi Ahmet Sinan’a hayırlı iş, bereketli ve bol kazanç dileyen Başkan Bakıcı, ardından 4 Eylül Mahallesi’ne geçerek Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde hizmete giren yeni bir pastanenin açılışına katıldı. Buradaki açılış törenine Başkan Bakıcı’nın yanı sıra Çarşı Mahalle Muhtarı Bedri Yaz, İyi Parti İlçe Başkanı Yusuf Çırak, iş yeri sahibinin yakınları ile çok sayıda davetli katıldı. Açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından hayır duaları eşliğinde kesildi. İş yeri sahibi Melih Oğulbalı’ya iş yerinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Bakıcı, açılış hatırası olarak duvar saati hediye etti. Başkan Bakıcı açılışların ardından bir süre davetliler ile sohbet etti.