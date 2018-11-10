Başkan Bakıcı, 4 Eylül Mahallesi'nde vatandaşlar ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 4 Eylül Mahallesi'nde esnaf ve Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, eşi Emine Bakıcı ile birlikte gerçekleştirdiği ev ziyaretlerine 4 Eylül Mahallesi'nde devam etti. Başkan Bakıcı, AK Parti Kadın Kolları 4 Eylül Mahalle Teşkilatı tarafından organize edilen ziyaretlerde Semra Kışçı ve Binnur Erdem'i ziyaret ederek hasta ziyaretinde bulundu ve ‘geçmiş olsun' dileklerini iletti. Her iki aile ile sohbet eden ve kendisinden bir isteklerinin olup olmadığını soran Başkan Bakıcı hastalara “yüce Allah'tan acil şifa” temennisinde bulundu. Daha sonra Başkan Bakıcı ve eşi Emine Bakıcı oğlu askerde olan Şerife Kılıçarslan'ı ziyaret ederek bir süre sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi. Askere “hayırlı teskere” temennisinde bulunarak oradan ayrılan Başkan Bakıcı ardından AK Parti Bozüyük İlçe teşkilatı Kurucu üyelerinden Hikmet Kırgız ve parti üyelerinden Sevinç Bekar'ın evine misafir oldu. “Partimiz Üyesi Sevinç Hanım ve Kadın Kolları 4 Eylül Mahalle Yönetimimizle istişarelerimizi sürdürüyoruz. Birlikte nice çalışmalar yapacağımız Kadın Kollarımızın Değerli Üyelerine emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum” diyen Başkan Bakıcı esnaf ziyaretleri de yaparak esnaflara hayırlı iş, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu. Başkan Bakıcı ve eşi Emine Bakıcı Kumral Abdal Yatılı Kız Kur'an Kursu'na gerçekleştirdikleri ziyarette de kurs hocaları ve öğrencilerle görüşerek sohbet etti. Buradaki ziyarette hafızlığın önemine dikkat çeken Başkan Bakıcı “Kumral Abdal Yatılı Kız Kur'an Kursumuzda 30 hafızımız yetişiyor. Rabbim eksikliklerini göstermesin. Yürümüş oldukları bu kutlu yolculukta Rabbim kolaylıklar versin” dedi.

Gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde çocukları da ihmal etmeyen Başkan Bakıcı, ziyaret ettiği evlerde bulunan çocukları da çeşitli hediyeler vererek sevindirdi.