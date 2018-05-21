Başkan Bakıcı AK Gençlerin iftar programına katıldı

Bozüyük Belediyesi Osmangazi Parkı Massa Kafe’de düzenlenen iftarın ardından konuşan Gençlik Kolları Başkanı Mithat Can Ceylan programa katılımı nedeni ile Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya ve tüm katılanlara teşekkür etti. Ardından gençlere hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da “Rabbim cümlemizin ibadetlerini kabul buyursun” diyerek başladığı konuşmasında “Siyaset biraz fedakârlık ister, çalışma ister. Tüm gençlerimiz 24 Haziran’daki seçimleri, başta Cumhurbaşkanımızı ardından Milletvekillerimizi; bilmeyenlere, tüm vatandaşlara anlatabilmeli, bilgi sahibi olmalı. Bu güne kadar yapılanları anlatabilmeli, soru sorulduğunda cevap verebilmeli” dedi. “Biz her zaman gençlerimizin arkasındayız. ‘Onlar bizim boşluğumuzu dolduruyor’‘ diyebiliyoruz” diyen Başkan Bakıcı Pazartesi günü milletvekili adaylarının açıklanacağını belirterek “seçim çalışmaları bu noktadan sonra başlamış olacak” dedi.

Başkan Bakıcı konuşmasının ardından gençlerle sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinledi.