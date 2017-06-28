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28 Haziran 2017 17:33

Başkan Bakıcı AK Parti Belediye Meclis üyeleriyle bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Ramazan Bayramı sonrasında AK Partili meclis üyeleri ile birlikte kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Bakıcı AK Parti Belediye Meclis üyeleriyle bir araya geldi

28 Haziran 2017 17:33


Bozüyük Belediyesi Şehit Mustafa Özdemir Seyir Terası’nda gerçekleştirilen kahvaltıda 3 Temmuz Pazartesi günü yapılacak Meclis Toplantısı gündemi ile önümüzdeki dönemde yapılacak projeler ve devam eden projeler hakkında görüşmeler yapıldı. Bozüyük için yoğun bir şekilde bir arada çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük için çok önemli olan tren yolu üst geçitleri ve devam eden alt yapı çalışmaları hakkında meclis üyeleri ile fikir alışverişinde bulundu. Giderek büyüyen ve gelişen Bozüyük’ün bu süreçte çok iyi bir şekilde yönetilerek gelecekte artacak nüfus yoğunluğunun ihtiyaçlarını en iyi biçimde karşılayabilmesi için yapılması gerekenlerin görüşüldüğü kahvaltılı toplantı keyifli bir sohbet ortamında gerçekleştirilirken Başkan Bakıcı, toplantı sonrasında seyir terasında kahvaltı eden diğer vatandaşlar ile de görüştü.




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