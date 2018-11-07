Başkan Bakıcı alt yapı personeli ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tesislerinde düzenlenen yemek programında alt yapı personeli ile bir araya gelerek birlikte yemek yedi. Yemek öncesinde tüm personel ile görüşerek sohbet eden Başkan Bakıcı, kendisinden bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Hep birlikte yenilen öğle yemeğinin ardından ise personeline hitap eden Başkan Bakıcı “Bir şehirde altyapı yoksa o şehirde üstte olanların hiçbir anlamı yoktur. Bu düşünce ile biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Bozüyük'ümüzde ihtiyaç olan bölgelerde yoğun bir altyapı çalışmasına girdik. 2014-2018 yılları arasında 28 bin 192 metre temiz su hattı, 24 bin 162 metre kanalizasyon hattı ve 10 bin 449 metre yağmur suyu hattı yapımını tamamladık. İlçemizin daha güçlü ve sağlam bir alt yapıya kavuşturulması amacıyla başladığımız çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü altyapı bir şehrin olmazsa olmazıdır” dedi.

Yoğun yağışlarda yağmur sularının meydana getirdiği taşkın olaylarının önüne geçmek amacı ile yeni yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına gece ve gündüz aralıksız olarak devam eden Su Kanalizasyon Müdürlüğü personeline özverili çalışmaları nedeni ile teşekkür eden Başkan Bakıcı ayrıca personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Programda Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya Başkan Yardımcıları Rasim Keskin ve Barış Oğuz'da eşlik etti.