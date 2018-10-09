Başkan Bakıcı asker karavanasından yemek yedi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı İlçe Jandarma Komutanlığı'na gerçekleştirdiği ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay'ı ziyaret ederek askerlerle birlikte öğle yemeğini karavanadan yedi. Vatani görevini İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapan askerlere ‘hayırlı teskere' temennisinde bulunan Başkan Bakıcı “Rabbim tüm güvenlik güçlerimizi korusun” dedi.

Başkan Bakıcı'ya ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, Belediye Başkan yardımcıları Ali Avcıoğlu ve Nazmi Kuru eşlik etti.