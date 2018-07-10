Başkan Bakıcı başarılı güreşçileri ödüllendirdi

Çeşitli branşlarda elde ettiği başarılarına yenilerini ekleyen Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü, 11-13 yaş gurubu müsabakalarında büyük bir başarı göstererek 4 güreşçi ile Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. Başarılı sporcular antrenörleri eşliğinde Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’yı makamında ziyaret ederek mutluluklarını Başkan Bakıcı işle paylaştı. Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan ve İzmir’de yapılan 11-13 yaş grubu müsabakalarına 28 ilden toplam 470 sporcu katıldı. Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü’nün de 12 sporcu ile katıldığı müsabakalarda 11 yaş grubu 44 kiloda Ahmet Pehlivan birinci, 11 yaş gurubu 68 kiloda Muhammed Ali Burgucu üçüncü, 12-13 yaş gurubu 68-80 kiloda Emiralp San ikinci ve 52 kiloda Turgay Ön beşinci olmuştu. Türkiye finallerine gidecek olan başarılı güreşçileri tebrik eden Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, sporculara başarılarının devamını dileyerek çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Bakıcı ata sporu olan güreşe büyük bir önem verdiklerini, bu nedenle güreş sporunu yaygınlaştırmak ve yeni nesile tanıtıp sevdirmek amacı ile geçtiğimiz yıl ilki yapılan bu yıl da ikincisi düzenlenmekte olan Karakucak Güreş Festivali’ni organize ettiklerini, festival kapsamında bir çok ünlü güreşçiyi ağırladıklarını belirterek “gençlerimizin ata sporumuz güreşe ilgi göstermesi, böyle güzel başarılar elde etmesi bizleri de oldukça memnun ediyor. Umarım gençlerimiz Türkiye finallerinde de Bozüyük’ümüzü başarılı bir şekilde temsil ederler ve madalyalarla dönerler” dedi.