Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 16:36

Başkan Bakıcı, Başkan Vekili Nihat Can’ı tebrik etti

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle Bilecik Belediye Başkanlığına seçilen Nihat Can’ı ziyaret ederek tebrik etti.

Başkan Bakıcı, Başkan Vekili Nihat Can’ı tebrik etti

04 Mayıs 2018 16:36


Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ı Belediye Başkanlığı makamında ziyaret eden Başkan Bakıcı kendisine görevinde başarılar diledi. Belediye Başkanı Selim Yağcı Bilecik Belediye Başkanlığı’ndan istifa ederek AK Parti’nin Bilecik’te 24 Haziran genel seçimlerinde ilk Milletvekili aday adayı olmuştu. Ardından bu gün Bilecik Belediyesi olağanüstü meclis toplantısında Belediye Meclis üyelerince yapılan seçim sonrasında Bilecik’in yeni Belediye Başkanı daha önce Belediye Başkan Yardımcılığı görevini başarı ile sürdüren Nihat Can oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç