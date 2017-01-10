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10 Ocak 2017 10:13

Başkan Bakıcı, birim müdürlerinden 2016 yılı faaliyetlerini dinledi

Başkan Bakıcı, birim müdürlerinden 2016 yılı faaliyetlerini dinledi

10 Ocak 2017 10:13

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile bir araya gelerek 2016 yılı faaliyetlerini dinledi.
2016 yılı sona erip 2017 yılının ilk günleri yaşanırken, Bozüyük Belediyesi yeni yılın planlaması ve geçtiğimiz yılın değerlendirmesi için çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Başkan Yardımcıları ve Müdürler ile Metristepe Kültür Merkezi fuaye salonunda bir araya geldi. Burada 4 birim müdürü slayt eşliğinde 2016 yılında yaptığı faaliyetlerini anlattı. Zaman zaman soru cevap şeklinde de devam eden toplantıda müdürlükler tek tek ele alındı. Her hafta farklı müdürlüklerin raporlarının görüşüleceği toplantılarda 2016 yılı değerlendirilirken 2017 yılı için de yol haritası belirleniyor.



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