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02 Aralık 2017 15:16

Başkan Bakıcı Bozüyük Anaokulu’nu ziyaret ederek minik öğrencilerle sohbet etti

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı 4 Eylül Mahallesi’nde eğitim veren Bozüyük Anaokulu’nu ziyaret ederek miniklerde bol bol sohbet etti, onlarla unutulmaz dakikalar geçirdi.

Başkan Bakıcı Bozüyük Anaokulu’nu ziyaret ederek minik öğrencilerle sohbet etti

02 Aralık 2017 15:16


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya Bozüyük Anaokulu’na gerçekleştirdiği ziyarette Okul Müdürü Mihriban Kılıç eşlik etti. Anaokul öğretmeni Nurçin Temel’in sınıfına konuk olan Başkan Bakıcı burada miniklerle neşeli sohbetler gerçekleştirerek onlarla birlikte pasta yedi. Okulda yapılan faaliyetler ve minik öğrencilerin gerçekleştirdiği etkinlikler konusunda bilgi alan Başkan Bakıcı sınıfta yer alan materyalleri de inceledi. Başkan Bakıcı buradaki ziyareti sırasında “Anaokulu’nda eğitim gören minik yavrularımızın küçük yaşlarda önemli bilgiler öğrendiğine şahit oldum” diyerek “Küçük kızım Duru’nun da aralarında bulunduğu çocuklarımızın vatanımıza ve milletimize hayırlı birer evlat olarak yetişmelerini diliyorum” dedi.




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