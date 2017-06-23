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23 Haziran 2017 14:17

Başkan Bakıcı çalışmaları yakından takip ederek incelemelerde bulundu

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, ilçe genelinde farklı noktalarda devam eden çalışmaları yakından takip ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Bakıcı çalışmaları yakından takip ederek incelemelerde bulundu

23 Haziran 2017 14:17


Musapınarı’nda devam eden kilit taşı yol yapım çalışmalarını beraberindeki yardımcıları ile birlikte ziyaret eden Başkan Bakıcı, buradaki görevlilerle görüşerek çalışmaların durumu hakkında bilgi aldı. Çevredeki çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Bakıcı, onlarla sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi. Ardından Yeni Mahalle Oğuz Sokağa geçen Başkan Bakıcı buradaki sıcak asfalt çalışmalarına katıldı. Buradaki yol durumunu inceleyen ve görevlilerden bilgi alan Başkan Bakıcı çalışma alanlarına yaptığı ziyaretlerini değerlendirerek “Musapınarı kilit taşı döşeme çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Yeni Mahalle Oğuz Sokağımızı sıcak asfaltla buluşturduk. Güçlü Bozüyük için çalışıyoruz” dedi.




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