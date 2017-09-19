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19 Eylül 2017 17:57

Başkan Bakıcı Cemalettin Köklü Parkı’nda incelemelerde bulundu

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, revizyon çalışmaları tamamlanmak üzere olan Cemalettin Köklü Parkı’na giderek incelemelerde bulundu.

Başkan Bakıcı Cemalettin Köklü Parkı’nda incelemelerde bulundu

19 Eylül 2017 17:57


Bozüyük’ün önemli tarihi eserlerinden Kasımpaşa Camii yanında yer alan ve vatandaşların uğrak yeri olan Cemalettin Köklü Parkı yapılan revizyon çalışmaları ile yeniden hayat buluyor. Yılların verdiği deformasyon ile birlikte ihtiyaca karşılık veremeyen, ilçenin merkezi ve en önemli buluşma noktası olan parkta devam eden çalışmaları ziyaret eden Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, görevli personelden çalışmaların durumu hakkında bilgi aldı. Park alanına Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte gelen Başkan Bakıcı burada yapılan tüm imalatları yerinde inceledi. Görevlilere tespit ettiği eksikleri dile getiren Başkan Bakıcı bunların bir an önce tamamlanması talimatını verdi. Bozüyük için çalıştıklarını ifade eden Başkan Bakıcı, parkı açılışa hazırladıklarını belirtti.


Bozüyük’ün merkezi ve aynı zamanda tarihi bir mekân olan bu alana kazandırılacak yeni bir yaşam alanı projesi olan Cemalettin Köklü Parkı tamamlandığında ilçenin en gözde mekânlarından biri haline gelecek.




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