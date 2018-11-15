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Başkan Bakıcı, Çimse-İş Sendikası yöneticileri ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Çimse-İş Sendikası Ertuğrul Gazi Şubesini ziyaret ederek sendika yöneticileri, baş temsilciler ve fabrika temsilcileri ile bir araya geldi.

Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen görüşmede karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunuldu. İlçe genelinde devam eden projeler ve yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Başkan Bakıcı, Sendika Başkanı Taylan'dan ve baş temsilcilerden sendikacılık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda Sendika Şube Başkanı Osman Vedat Taylan ve beraberindekilere misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri nedeni ile teşekkür eden Başkan Bakıcı, Taylan'a kolaylıklar dileyerek oradan ayrıldı.

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