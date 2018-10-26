Başkan Bakıcı; “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun”

Başkan Bakıcı, mesajında,“Esareti kabullenmemiş, inandığı değerler etrafında hür iradesi ile Cumhuriyeti bizlere armağan etmiş atalarımızın büyük hatırasına olan inancımız ve derin bağlılığımızla, Cumhuriyet'in 95. yıldönümünü kutlamanın büyük heyecanı ve gururu içindeyiz. Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk milleti, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla zaferle taçlandırmıştır. Bu büyük zaferin ardından, 29 Ekim 1923'te de “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

En son 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar, milletimizin devletiyle ne kadar bütünleştiğini tartışmasız şekilde bir kez daha teyit etmiştir. Milletimiz, yeni işgal girişimlerine karşı da, İstiklal Harbi'ndeki kararlılık ve cesaretle mücadele edeceğini, o gece tüm dünyaya göstermiştir. “Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Vatan, Tek Devlet” anlayışı ile kurulan, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırılan Cumhuriyetimiz, Türk milletinin ebedi varlığı ile ilelebet devam edecektir. Bu günlerin sorumluları olarak bizler; Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, savunmak mesuliyetini taşıyoruz. Bunu yaparken de milli değerlerimizden ödün vermemek ve bu değerleri yarınlara sağlam olarak teslim etmekle görevliyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlere kolay gelmediğini, atalarımızın bizlere emanet ettikleri bu topraklar uğruna yüz binlerce şehit verildiğini ve bir o kadar da gazimizin bulunduğunu unutmamakla mükellefiz.Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılmak için fedakârlıkla mücadele eden tüm gazilerimizi minnetle yad ediyor; bu uğurda kanıyla, canıyla bedel ödeyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ecdadımızın emanetine sahip çıkan kahraman milletimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diye belirtti.