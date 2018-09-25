Başkan Bakıcı dart şampiyonlarını misafir etti

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası'nda Bilecik'i başarı ile temsil eden Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü Dart Takımını misafir etti.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun 2018-2019 faaliyet programında yer alan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvaları 1. Ayağı 21-23 Eylül 2018 tarihlerinde Ankara Atatürk Sergi ve Spor Salonunda yoğun bir katılımla yapıldı. Bilecik'i başarı ile temsil eden Bozüyüklü Dartçılar şampiyonadan 5 madalya ile döndü. Şampiyonanın ardından Başkan Bakıcı'yı makamında ziyaret eden Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü Dart Takımı, antrenörleri İsmail Torunlar ve kulüp Başkanı Veli Çelik ile birlikte Başkan Bakıcı ile bir süre görüştü. Burada yapılan sohbette dart antrenörü Torunlar Başkan Bakıcı'ya şampiyona hakkında bilgi verdi. Başkan Bakıcı, Bilecik'i başarı ile temsil ederek Bozüyük'ün gururu olan; Yıldız Erkekler Türkiye 1.'si ve Genç Erkekler Türkiye 3.'sü Mustafa Kılıçkaya'yı, Genç Erkekler Türkiye 2.'si Özcan Karagöz'ü, Yıldız Kızlar Türkiye 2.'si Eslem Kılıç'ı ve Yıldız Kızlar Türkiye 3.'sü Erva Özyetkin'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.