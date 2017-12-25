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25 Aralık 2017 10:17

Başkan Bakıcı Dereyalak Köyü dayanışma gecesine katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Dereyalak Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen dayanışma ve tanışma programına gecesine katıldı.

Başkan Bakıcı Dereyalak Köyü dayanışma gecesine katıldı

25 Aralık 2017 10:17


Bozüyük Dereyalak Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğince Bozüyük Belediyesi Yediler Mahalle Konağında dernek üyelerine yönelik düzenlenen dayanışma ve tanışma programı yoğun ilgi gördü. Programın açılış konuşmasını yapan Dereyalak Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Bayram Ali Kavak “Bu geceyi düzenlemedeki amacımız birlik ve beraberliğimizi göstermek. Yeni yönetim olarak kendimizi tanıtmak istedik. Köyümüzü daha iyi yerlere getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Köyümüzün adını daha iyi bir şekilde duyurmaya çalışacağız” diyerek programa katılan herkese teşekkür etti. Programa katılan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da köylüler ile sohbet ederek onlarla birlikte oyun oynadı. Burada vatandaşların istek ve taleplerini de dinleyen Başkan Bakıcı, Sıla gecesinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak “birliğimiz daim olsun” dedi.




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