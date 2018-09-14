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Başkan Bakıcı Devlet Hastanesindeki hastaları ziyaret etti

Bilecik’in Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 4 Eylül Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ve yakınlarını ziyaret etti.

Bilecik'in Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 4 Eylül Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ve yakınlarını ziyaret etti.


Belediye Başkanı Fatih Bakıcı beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte ilk olarak başarılı bir cerrahi operasyon geçiren Kurtköylüler Dernek Başkanı İbrahim Araba'yı ziyaret etti. Dernek Başkanı Araba ile bir süre görüşen Başkan Bakıcı, kendisinden bir isteği olup olmadığını sorarak acil şifalar diledi. Daha sonra servisleri tek tek dolaşan Başkan Bakıcı, hastalarla ve hasta yakınları ile sohbet ederek, hastaların durumları hakkında bilgi aldı ve her birine Allah'tan acil şifa temennisinde bulundu.


Başkan Bakıcı, ziyaretin sonunda hastane personeline de görevlerinde kolaylıklar dileyerek hastaneden ayrıldı.

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