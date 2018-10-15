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Başkan Bakıcı, ekipleri hafta sonu mesaisinde yalnız bırakmadı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, devam eden asfalt çalışmalarına katılarak hafta sonu mesaisi yapan ekipleri yalnız bırakmadı.


Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, ilçe genelinde devam eden çalışmalara katılarak incelemelerde bulunuyor ve çalışmalar hakkında bilgi alıyor. Son olarak 4 Eylül Mahallesi Gençlik Caddesi'nin asfaltlama çalışmalarına katılan Başkan Bakıcı incelemelere bulundu. Asfaltlama çalışmaları hakkında personelinden bilgi alan Başkan Bakıcı, ekiplere kolaylıklar diledi.


Hafta sonunda kahvehane ziyaretleri de yapan Başkan Bakıcı, vatandaşlarla çay sohbetleri yapmayı da ihmal etmedi.

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