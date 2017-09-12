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12 Eylül 2017 17:13

Başkan Bakıcı esnafın nabzını tutmaya devam ediyor

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, esnaf buluşmalarına devam ediyor.

Başkan Bakıcı esnafın nabzını tutmaya devam ediyor

12 Eylül 2017 17:13


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte Yeni Mahalle’de faaliyet gösteren ve Osman Karaca tarafından işletilen kuruyemiş işletmesinde gerçekleştirilen kahvaltıya katıldı. Burada çevre esnaf ile bir araya gelen Başkan Bakıcı, keyifli bir sohbet ortamında gerçekleştirilen kahvaltının ardından Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelinde sürdürülen projeleri ve çalışmaları anlatarak esnaflar tarafından yöneltilen soruları yanıtladı. Başkan Bakıcı; “Bozüyük büyüyen gelişen bir yer olarak yeni fırsatlara ve son derece hareketli bir ekonomiye sahip. Bu noktada esnafımız da ekonominin en önemli parçalarından birini oluşturmakta. Sizlerin taleplerini ve isteklerini birinci ağızdan öğrenmek ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirmek bizlerin en önemli görevlerinden birisi. Bu sıcak ve samimi sofrada bizleri misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.




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