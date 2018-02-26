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26 Şubat 2018 16:59

Başkan Bakıcı gençlerle buluştu

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Ak Parti Gençlik Kolları Lise Teşkilatı’nın toplantısına katılarak gençlerle hasbihal etti.

Başkan Bakıcı gençlerle buluştu

26 Şubat 2018 16:59


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, AK Parti Gençlik Kolları Lise Teşkilatı’nın Şark Odası’nda gerçekleştirdikleri toplantıya katılarak gençlerle bir araya geldi. Başkan Bakıcı, Danışmanı Levent Tokmak ve Gençlik Kolları Başkanı Mithat Can Ceylan ile birlikte katıldığı toplantıda gençlerle görüşerek sorularını yanıtladı. Gece boyunca gençlerle belediye çalışmaları ve Bozüyük’e kazandırılan projeler hakkında sohbet eden Başkan Bakıcı, Bozüyük’e yapılacak bin 500 kişilik kapalı spor salonu projesi gibi yeni yapılacak yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Geleceğimizin teminatı gençlerle sohbet etmenin kendisine ayrı bir enerji ve heyecan verdiğini belirten Başkan Bakıcı, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede “Ak Parti Gençlik Kolları Lise Teşkilatımızla hasbihal ettik. Gençlerimizin enerjisi yerinde maşallah. 2019 için durmak yok, yola devam” ifadelerini kullandı.




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