Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 16:47

Başkan Bakıcı, Halk Günü uygulaması ile vatandaşların dertlerine derman oluyor

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Halk Günü uygulaması ile vatandaşlarla bir araya gelerek onların dertlerine derman oluyor.

Başkan Bakıcı, Halk Günü uygulaması ile vatandaşların dertlerine derman oluyor

09 Mayıs 2018 16:47


Bozüyük Belediyesi’nde her hafta Çarşamba günleri düzenlenen halk günü görüşmelerinde vatandaşları AK Masa’da karşılayan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı kendisi ile görüşmeye gelen vatandaşlarla bire bir görüşerek istek ve taleplerini dinliyor. Beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu ve Rasim Keskin ile birlikte vatandaşları dinleyen, istek ve talepleri ile yakından ilgilenen Başkan Bakıcı, kendisine iletilen sorunları ilgili müdürlere ileterek çözüm sürecini hızlandırıyor.


Her fırsatta ve farklı ortamlarda vatandaşlarla bir arada olmaya özen gösteren Başkan Bakıcı, halk gününün ayrı bir önemi olduğunu vurgulayarak “Halk gününde vatandaşlarımız belediyeye gelirken ‘Ben bu gün Başkanımızla görüşeceğim’ diye geliyor ve burada benimle görüşüyor, istek ve taleplerini rahatça dile getiriyor. Bu uygulama hem vatandaşlarımızı hem de bizleri oldukça memnun ediyor” dedi.


Başkan Bakıcı, ayrıca Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan hizmetlere teşekkür etmek amacı ile AK Masa’ya gelen ve klimalı durak maketi yaparak hediye eden Nurten Aksulu ve eşine maketi çok beğendiğini belirterek teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
20
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç