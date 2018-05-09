Bozüyük Belediyesi’nde her hafta Çarşamba günleri düzenlenen halk günü görüşmelerinde vatandaşları AK Masa’da karşılayan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı kendisi ile görüşmeye gelen vatandaşlarla bire bir görüşerek istek ve taleplerini dinliyor. Beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu ve Rasim Keskin ile birlikte vatandaşları dinleyen, istek ve talepleri ile yakından ilgilenen Başkan Bakıcı, kendisine iletilen sorunları ilgili müdürlere ileterek çözüm sürecini hızlandırıyor.

Her fırsatta ve farklı ortamlarda vatandaşlarla bir arada olmaya özen gösteren Başkan Bakıcı, halk gününün ayrı bir önemi olduğunu vurgulayarak “Halk gününde vatandaşlarımız belediyeye gelirken ‘Ben bu gün Başkanımızla görüşeceğim’ diye geliyor ve burada benimle görüşüyor, istek ve taleplerini rahatça dile getiriyor. Bu uygulama hem vatandaşlarımızı hem de bizleri oldukça memnun ediyor” dedi.

Başkan Bakıcı, ayrıca Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan hizmetlere teşekkür etmek amacı ile AK Masa’ya gelen ve klimalı durak maketi yaparak hediye eden Nurten Aksulu ve eşine maketi çok beğendiğini belirterek teşekkür etti.