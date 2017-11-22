Başkan Bakıcı, Halk Gününde vatandaşlar ile bir araya geldi

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu ve Rasim Keskin ile birlikte Bozüyük Belediyesi AK Masa servisinde vatandaşlar ile görüşürken, vatandaşlar tarafından iletilen talepler ve istekler değerlendirildi. Konu ile ilgili olarak Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; “Bizler Bozüyük Belediyesi olarak, her alanda devam eden hizmetlerimize vatandaşlarımızın taleplerine ve isteklerine çareler bularak da devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın istekleri bizler için son derece önemli ve değerlidir” dedi.

Taleplerin alınması ve sonrasındaki iş takibinin yapılması hususunda son derece hassas olan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, her platformda vatandaşlar için çalıştığını belirterek “Vatandaşlarımız tarafından iletilen her sıkıntı bizimde sıkıntımızdır ve çözüm bulmak bizim asli görevimizdir” dedi.

Yerel yönetimlerde halkın taleplerinin birinci ağızdan iletilmesi ve katılımcılığın sağlanması anlayışı ile başlatılan Halk Günü buluşmalarında vatandaşlar Başkan Bakıcı ile yüz yüze görüşmekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, gösterilen ilgi ve alakadan dolayı Başkan Bakıcı’ya teşekkür ettiler.