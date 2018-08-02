Başkan Bakıcı, halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi

Bozüyük Belediyesi’nde her hafta düzenli olarak çarşamba günleri düzenlenen halk günü görüşmelerinde vatandaşları AK Masa’da karşılayan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, kendisi ile görüşmeye gelen vatandaşlarla bire bir görüşerek istek ve taleplerini dinliyor, dertleriyle dertleniyor, sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu, Rasim Keskin ve Barış Oğuz ile birlikte vatandaşları dinleyen, istek ve talepleri ile yakından ilgilenen Başkan Bakıcı, kendisine iletilen sorunları ilgili müdürlere ileterek çözüm sürecini de hızlandırıyor. Halk günü uygulamasından oldukça memnun kalan vatandaşlar ise halk gününde Başkan Bakıcı ile birebir görüşmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek sorunları ve dertleri ile yakından ilgilenen Başkan Bakıcı’ya teşekkür ediyorlar.