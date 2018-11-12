Başkan Bakıcı hayvan barınağını ziyaret etti

Barınakta yapılan çalışmalar ile ilgili olarak görevlilerden bilgi alan Başkan Bakıcı barınakta tedavi altına alınan sokak hayvanlarını ziyaret etti. Özellikle minik köpek yavrusu ile yakından ilgilenen ve seven Başkan Bakıcı “Hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklar. Onlar bizim can dostlarımız ve onların canı da bize emanet. Hayvanları koruma altına almak, hayvanlarla ilgili çalışmalar yapmak, hayvanların daha sağlıklı ortamlarda yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak bizim için çok önemli. Çünkü bu tür çalışmalar kutsal ve değerli çalışmalar” dedi.