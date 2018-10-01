Başkan Bakıcı hayvanseverlerin talebine kayıtsız kalmadı

Sosyal medya üzerinden, Bozüyük Ormangözle köyü yakınlarına kimliği belirsiz kişiler tarafından sokak hayvanlarının bırakıldığı bilgisine ulaşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, ekipleri bölgeye yönlendirerek hayvanların temel ihtiyaçlarının giderilmesi ve bakımlarının yapılmasını sağladı. Bozüyük dışından çevre il ve ilçelerden gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından bölgeye bırakıldığı iddia edilen sokak hayvanlarına su ve mama bırakan ekipler, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın talimatı üzerine düzenli aralıklar ile bölgeye mama dağıtımının yapılacağını belirtti.