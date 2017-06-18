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18 Haziran 2017 17:09

Başkan Bakıcı iftar sonrası, polis ve itfaiyecileri ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, iftardan sonra farklı mahallelerde vatandaşlarla buluşurken, vatandaşın huzur ve güvenliği sağlayan güvenlik güçlerini ve itfaiyecileri de ihmal etmedi.

Başkan Bakıcı iftar sonrası, polis ve itfaiyecileri ziyaret etti

18 Haziran 2017 17:09


Başkan Bakıcı, teravih namazının ardından İtfaiye Müdürlüğü’nün önünde gece nöbetindeki, vatandaşın güvenliğini sağlamak için gece-gündüz çalışan ve görevini her koşulda büyük bir özveriyle yerine getiren polisleri ziyaret etti. Polislerle tek tek tokalaşan Başkan Bakıcı, onlara baklava ikram ederek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Polislere hayırlı nöbetler dileyen Başkan Bakıcı “Emniyet kuvvetlerimiz, polisimiz, askerimiz canla başla mücadele ediyor. Allah tüm güvenlik güçlerimizi her türlü beladan ve terör saldırılarından korusun. Gerek şahsım gerekse Bozüyük Belediyesi olarak güvenlik güçlerinin her daim yanındayız ve destekçileriyiz” dedi. Sürpriz ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden polis memurları, Başkan Bakıcı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından İtfaiye Müdürlüğü’nde gece vardiyasında görev yapan itfaiyecileri ziyaret eden Başkan Bakıcı itfaiyecilerden çalışmaları hakkında bilgi alarak onlarla da bir süre sohbet etti. Başkan Bakıcı “Vatandaşlarımızın güvenliği için gecenin geç saatlerinde mesai yapan itfaiye ekiplerimize kolaylıklar diliyorum” diyerek oradan ayrıldı.




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