Başkan Bakıcı İl Danışma Toplantısına katıldı

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak konuşan AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Bilecik'in 11 belediyesine de talip olduklarını belirterek, “Hedefimiz 11'de 11 yapmak” dedi. Konuşmasında 31 Mart seçimleri ile ilgili teşkilatlara önemli mesajlar veren, seçimlere halkın istediği adaylarla girileceğini ifade eden İl Başkanı Karabıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatı hatırlatarak, “Aday adaylığı sürecinde kim ki bireysel derdine düşerse karşısında AK Parti teşkilatlarını görecek. Kendini düşünenler varsa kesinlikle aday adayı olmasınlar diyoruz” ifadelerini kullandı.

“AK Parti Bilecik İl Danışma Meclisimiz için dava arkadaşlarımızla bir araya geldik” diyen Başkan Bakıcı ise “Gönlümüz bir, hedefimiz bir. Güçlü Türkiye için güçlü Bilecik için durmak yok” ifadelerini kullandı. Toplantıya Bilecik AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.