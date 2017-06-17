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17 Haziran 2017 16:32

Başkan Bakıcı, İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 178.

Başkan Bakıcı, İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti

17 Haziran 2017 16:32

Yıldönümü nedeni ile Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.


Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İl Jandarma Komutanlığı’na giderek İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce’yi ziyaret etti. Ziyarette Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlayan Başkan Bakıcı “Jandarma görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü ve teminatı olmuştur. Başarılarla dolu 178 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazanmıştır. Kuruluşunun 178. Yıldönümünde Jandarma Teşkilatımız personeline minnetlerimi sunuyor, vatanımız için canını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce’de misafiri Başkan Bakıcı’ya nazik ziyareti için teşekkür ederek onunla bir süre sohbet etti.




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