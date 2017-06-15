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15 Haziran 2017 17:34

Başkan Bakıcı, İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 178.

Başkan Bakıcı, İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti

15 Haziran 2017 17:34

yıl dönümü nedeni ile Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.


Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelerek Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can ile görüştü ve Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı “Kuruluşunun 178. yıl dönümünde jandarma teşkilatımız personeline minnetlerimi sunuyor, vatanımız için canını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.


Belediye Başkanının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Binbaşı Süleyman Can, “Her türlü ihtiyacımızda yanımızda olan Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı’ya teşekkür ediyorum” dedi.




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