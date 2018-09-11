İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bakıcı kurum görüşmeleri gününde misafirlerini ağırladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı düzenli olarak gerçekleştirdiği kurum görüşmeleri gününde misafirlerini ağırladı.


Misafirlerini Başkanlık makamında ağırlayan Başkan Bakıcı ilk olarak Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Yüzbaşı Serkan Aktay ile görüştü. Kendisine görevinde başarılar dileyen Başkan Bakıcı'ya gösterdiği misafirperverlik için teşekkür eden Aktay, kurumlararası yardımlaşmanın en güzel örneklerine sahne olan Bozüyük'te görev almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ardından diğer misafirlerini ağırlayan Başkan Bakıcı misafirleriyle karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulundu. Misafirlerinin istek ve taleplerini not alarak sorularını cevaplayan Başkan Bakıcı, kurum görüşmeleri gününde ziyaretine gelen tüm misafirlerine teşekkür ederek “Fikirler paylaşıldıkça güzel” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.