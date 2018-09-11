Başkan Bakıcı kurum görüşmeleri gününde misafirlerini ağırladı

Misafirlerini Başkanlık makamında ağırlayan Başkan Bakıcı ilk olarak Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Yüzbaşı Serkan Aktay ile görüştü. Kendisine görevinde başarılar dileyen Başkan Bakıcı'ya gösterdiği misafirperverlik için teşekkür eden Aktay, kurumlararası yardımlaşmanın en güzel örneklerine sahne olan Bozüyük'te görev almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ardından diğer misafirlerini ağırlayan Başkan Bakıcı misafirleriyle karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulundu. Misafirlerinin istek ve taleplerini not alarak sorularını cevaplayan Başkan Bakıcı, kurum görüşmeleri gününde ziyaretine gelen tüm misafirlerine teşekkür ederek “Fikirler paylaşıldıkça güzel” dedi.