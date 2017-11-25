Başkan Bakıcı Kuzey Kafkasya Derneği’ni ziyaret etti

Kuzey Kafkasya Derneği’ndeki buluşmaya Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın yanı sıra Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ve Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli katıldı. Bozüyük Kuzey Kafkasya Derneği’nde Dernek Başkanı Fehmi Nilüfer ve Bozüyük’teki Çerkez vatandaşlar ile bir araya gelen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; dernekteki hanımlar tarafından hazırlanarak ikram edilen Çerkezlerin geleneksel yemeği Hampalında tadına bakmayı ihmal etmedi. Sahip oldukları kültürü ve gelenekleri yaşatmaya devam eden Kuzey Kafkasya Derneği’nde vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Bakıcı, böylesine güzel bir ortam oluşturdukları ve kendilerini misafir ettikleri için dernek başkanına ve dernek üyelerine teşekkür etti.

Başkan Bakıcı dernekte yenilen yemeğin ardından vatandaşlar tarafından dile getirilen istek ve talepler ile ilgili gerekli notları alarak; “Dernek Başkanımız Fehmi Nilüfer ve sizlerinde belirttiği üzere 21 Mayıs 1864 tarihinin sizler için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bizler bu doğrultuda Bozüyük Belediyesi olarak düzenlemiş olduğunuz toplantılara, buluşmalara otobüs temin etmek hususunda ve bu konudaki tüm taleplerinizde yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Sahip olduğunuz kültürün tanıtılması ve yaşatılması için derneğimiz ile birlikte ileride çok daha somut adımlar atacağımızdan emin olabilirsiniz” dedi.

Çerkez kültürünün ve dernek faaliyetlerinin anlatıldığı ve keyifli bir sohbet ortamının oluştuğu buluşmada, Kuzey Kafkasya Derneği tarafından gerçekleştirilen yöresel dans gösterileri misafirler için sergilendi. Muhteşem bir müzik eşliğinde daha çok küçük yaşta olmalarına rağmen oldukça profesyonel bir şekilde yöresel oyunlarını sergileyen minikler dernektekiler tarafından uzun süre alkış alırken, unutulmaz bir akşam yaşandı. Ziyaret sonunda Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, gösterilen misafirperverlik, yöresel yemekler ve sergilenen halk dansları gösterisi için dernek yöneticileri ve üyelerine teşekkür etti.

Taleplerini Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya iletmekten dolayı son derece memnun olduklarını belirten dernek üyeleri, buluşmaların devam etmesini farklı platformlarda da işbirliklerinin sürmesi temennisinde bulundular.