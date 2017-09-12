Başkan Bakıcı makamında misafirlerini ağırladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı orman yangını ile ilgili olarak makamında Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Murat Gül’ü ağırlarken, Bölge Müdürü Gül ile bölgede devam eden yangın söndürme çalışmaları hakkında görüştü. Başkanlık makamında gerçekleştirilen görüşmede, Bozüyük Belediyesi olarak yangının en kısa sürede kontrol altına alınması ve gerekli çalışmaların hızlı bir şekilde yapılması için çok yoğun bir çaba sarf edildiğini belirten Başkan Bakıcı; “Yanan ormanlar yalnızca Bozüyük’ün değil Marmara bölgesinin de en önemli ağaç popülasyonlarını barındıran bir alan. Bu konuya gösterdiği yoğun ilgi ve nazik ziyaretinden dolayı Murat Gül’e teşekkür ederim” dedi.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın bir diğer konuğu ise Bozüyük S Plaka Derneği olurken, Bozüyüklü servisçiler yaşanan yangın ile ilgili Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak yapılan müdahaleler hakkında bilgi aldılar. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın son konuğu ise Furkan İnanç Namlu oldu. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen ziyarette, ilçede gerçekleştirilen projelere ve Bozüyük’teki değişime dikkat çeken Namlu çalışmalarından dolayı Başkan Bakıcı’ya teşekkür etti.