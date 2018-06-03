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03 Haziran 2018 16:11

Başkan Bakıcı miniklerin mezuniyet sevincine ortak oldu

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu 4-B sınıfı öğrencilerinin mezuniyet törenine katılarak miniklerin sevincine ortak oldu.

Başkan Bakıcı miniklerin mezuniyet sevincine ortak oldu

03 Haziran 2018 16:11


Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu 4-B sınıfı öğretmeni Filiz Efe tarafından düzenlenen mezuniyet törenine Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve eşi Emine Bakıcı ile birlikte katıldı. Öğrencilerin ailelerini de tek tek tebrik eden Başkan Bakıcı, miniklere bundan sonraki hayatında başarılar. Gecede çocuklara şeker dağıtan Başkan Bakıcı kısa bir konuşma yaparak “Sizler bu akşam farklı bir heyecan ve mutluluk yaşıyorsunuz. Bizlerde sizlerin bu mutluluğuna ve heyecanına ortak olduk. Çocuklarımızı ve siz değerli ailelerini yalnız bırakmayalım istedik. Çocuk gülerse dünya güler. İnanın onların gülümsemesi bizleri de mutlu ediyor. Bu saflığı onlarda görüyoruz. Onlarda hiç kötü niyet, art niyet yok. Biz tüm veliler olarak da bu çocuklarımızın en iyi eğitimi almalarını, en güzel şekilde hayata nasıl adapte edebiliriz diye kendimizden bir çok ödün veriyoruz. İnşallah onların bahtları açık olsun. Rabbim yollarını hep açık tutsun. Hep güzel yerlerde görmeyi siz değerli anne ve babalarına nasip etsin. Rabbim evlat acısı yaşatmasın. Ben bir eğitim gönüllüsü olarak onlara nasıl daha iyi bir eğitim verebiliriz diye yanlarında olmaya çalışıyorum. Ama bu noktada en büyük alkışı en büyük desteği veren öğretmenimiz hak ediyor. Öğretmenimize vermiş olduğu büyük emeklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Öğrenciler gece boyunca kestikleri pastanın ardından eğlenirken Başkan Bakıcı, eşi Emine Bakıcı ile birlikte öğrenciler ve aileleri ile bir süre sohbet etti.




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