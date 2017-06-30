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30 Haziran 2017 17:36

Başkan Bakıcı misafirlerini ağırladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, kendisini ziyarete gelen AK Parti Söğüt İlçe Başkanı Mesut İpekçi ve Kültür Bakanlığı Tanıtma Daire Başkanı Mehmet Koç’u ağırladı.

Başkan Bakıcı misafirlerini ağırladı

30 Haziran 2017 17:36


İlk olarak Söğüt’ten gelen AK Parti Söğüt İlçe Başkanı Mesut İpekçi’yi ağırlayan Başkan Bakıcı, misafirine nazik ziyareti için teşekkür etti. Ziyarette ilçede yapılan yatırımlar ve yapılacaklar ile teşkilat çalışmaları gibi geniş bir yelpazede yapılan sohbete AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin’de eşlik etti. Görüşmenin sonunda AK Parti İlçe Başkanı Mesut İpekçi Başkan Bakıcı’ya misafirperverliği için teşekkür ederek anı tabak hediye etti.


Ardından Ankara’dan gelen misafirlerini ağırlayan Başkan Bakıcı Kültür Bakanlığı Tanıtma Daire Başkanı Mehmet Koç’u misafir etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin sonunda Başkan Bakıcı nazik ziyareti için Kültür Bakanlığı Tanıtma Daire Başkanı Mehmet Koç’a teşekkür ederek fincan takımı hediye etti.




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