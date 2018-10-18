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Başkan Bakıcı Muhtarlar Günü'nü kutladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayan bir mesaj yayınladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayan bir mesaj yayınladı.


Mesajında, “Halkımızın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş muhtarlarımız, vatandaşlarımızın hizmetle buluşturulması noktasında bizlerin de birer çalışma arkadaşıdır” diye belirten Bakıcı, şu ifadelere yer verdi;


“Toplumumuzun en canlı en aktif ve yaşadığımız hayata ruh katan birimi mahallelerimizdir. Mahalle kültürümüzün temel direği de, mahalle sakininin, komşusunun derdiyle dertlenen, mutluluğu ile sevinen muhtarlarımızdır. Toplum içinde önemli bir misyonu olan muhtarlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın da vermiş olduğu değer ve özenle hak ettikleri kimliğe ve şartlara kavuşmuşlardır. Muhtarlar seçimle işbaşına gelen halkımızın temsilcileridir. Toplumun sosyal ve idari ihtiyaçlarını karşılayan muhtarlık müessesesi, çok yönlü bir kurumdur. Belediyeler ve halkın arasında önemli bir köprü görevi gören muhtarlıklarımız aynı zamanda halkın sesi olmaktadır. Bozüyük Belediyesi bünyesinde oluşturduğumuz Muhtarlar Müdürlüğümüz ile muhtarlarımızla sürekli iletişim halinde mahalle bazındaki hizmetleri koordineli olarak sürdürmekteyiz. Belediyemizin çalışma ve projelerini her an muhtarlarımızın bilgisine sunduğumuz gibi, muhtarlarımız da bu anlamda vatandaşlarımız ve mahalle halkını temsil etmektedir. Yine aynı şekilde Bozüyük Belediyesi olarak, muhtarlarımızın talep ve görüşlerini değerlendiriyor ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle demokrasimizin mihenk taşı olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum."

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