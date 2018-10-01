Başkan Bakıcı, müjdeyi Meclis toplantısında verdi.

Bozüyük Belediyesi Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın başkanlığında yapıldı. Metristepe Kültür Merkezi meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen Ekim ayı olağan meclis toplantısında 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantının sonunda konuşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Bozüyük'e yapılacak yeni hastane yerinin yer tesliminin yapıldığını belirterek “Rabbim inşallah hep birlikte oranın temelini atmayı bizlere nasip etsin” dedi.

Gündemde yer alan maddelerin bazıları oy birliği ile kabul edilirken, bazıları ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Toplantının sonunda ise Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, gündem dışı söz alan CHP'li Meclis Üyeleri Coşkun Aksu, İsmail Yemen ve Mehmet Aytaş'ın sorularını cevaplarken, Meclis üyeleri ile hastane yeri ile ilgili yeni bir gelişmeyi paylaştı. Başkan Bakıcı yeni hastane yeri ile ilgili olarak “Sağlık Bakanlığı'ndan Bozüyük'te yapılacak hastanemizin yeriyle alakalı olarak inşaatın yapılacağı araziyi teslim almaya geldiler. Şu anda yer teslimi yapıldı. İhalemiz kesinleşti, firmadan teminat mektupları alındı. Rabbim inşallah hep birlikte oranın temelini atmayı bizlere nasip etsin diyorum. Bu konu hepimize, ilimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun, tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi.