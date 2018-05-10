Başkan Bakıcı öğrencileri Çanakkale’ye uğurladı

Gençlere yönelik birçok alanda gerçekleştirdiği başarılı çalışmalara Çanakkale kültür turlarını da ekleyen Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı lise 11. sınıf öğrencisi 978 kişiyi, kurtuluş destanının yazıldığı Çanakkale ile buluşturuyor. Bozüyük Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan “Bozüyük Gençliği Ecdadıyla Buluşuyor” protokolü kapsamında düzenlenen Bozüyük Belediyesi kültür turları kapsamındaki Çanakkale gezileri başladı. İlçe genelinde eğitim veren toplam 12 liseden 978 öğrencinin faydalanacağı ve 8 Mayıs itibari ile başlayan Çanakkale gezileri 9-10 ve 13 Mayıs’ta yapılarak 15 Mayıs 2018 Salı günü sona erecek.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Cumhuriyet meydanına gelerek beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte yolculuk öncesi öğrenciler ile bir sohbet ederek onları yolcu etti. Burada öğrencilere hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan Bakıcı “Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz en güzel projelerden bir tanesi bu Çanakkale Turlarımız oldu. İnanın bu çok değerli bir proje. Hepimiz maalesef ki okumuyoruz, okumadığımız için de ecdadımızı tanımıyoruz, nasıl şehadet şerbeti içtiklerini de bilmiyoruz. Gittiğiniz zaman o 15 yaşındaki çocukların neden hiç gözlerini kırpmadan şehit olduklarını anlayacaksınız. Canlarını seve seve nasıl feda ettiklerini ve 250 bin şehidin ne için canlarını feda ettiğini inanın orada anlayacaksınız. Bir ömür boyunca da unutmayacağınıza da emin olabilirsiniz. Önemli olan hepimizin vatan, millet, devlet ve bayrak sevgisinin daha da pekişmesidir. Bu gün onlar sayesinde bu topraklar üzerinde rahatça yaşadığımızı bilen birisi olarak, sizlerin de aynı düşüncelere sahip olmasını istiyoruz. Milli Eğitim Müdürümüze bu projede bizlere destek verdiği için teşekkür ediyorum. Rabbim hepinize kazasız belasız geri dönmeyi nasip etsin inşallah” diyerek hayırlı yolculuklar diledi.

Bozüyük Belediyesi kültür turları Çanakkale gezilerini sevinçle karşılayan öğrenciler de Başkan Bakıcı’ya bu organizasyon için teşekkür ettiler.

Gençler ecdadı hakkında bilgi sahibi oluyor

Gece yola çıkan öğrenciler profesyonel rehberler eşliğinde 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı, Abide, Yahya Çavuş Şehitliği, Zığındere, Alçıtepe Hastane Müzesi, Seyit Onbaşı, Çanakkale’de Aynalı Çarşı ve Askeri Müze’yi ziyaret ederek Çanakkale ruhunu yerinde yaşıyor. Tarihe ismini altın harflerle yazdıran ecdadı hakkında bilgi sahibi oluyor. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen kültür turlarında öğrencilere sabahtan poğaca ve meyve suyu ile öğle ve akşam yemeği ikramında bulunulurken rehberlik hizmeti de ücretsiz olarak sunuluyor.