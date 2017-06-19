Başkan Bakıcı orucunu AK Parti Meclis üyeleri ile birlikte açtı

Düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, AK Partili Belediye Meclis Üyeleri ve aileleri katıldı. Başkan Bakıcı iftar öncesinde misafirleri ile tek tek görüşerek ‘hoş geldiniz’ dedi. Ezanın okunması ile hep birilikte oruçlar açıldı. Yemeğin ardından Başkan Bakıcı, en yakın çalışma arkadaşları olan meclis üyeleri ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma ayı olan bir Ramazan’ı daha geride bırakıyoruz. Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Bu vesileyle; Çarşamba günü idrak edeceğimiz Kadir Gecesinin ve Pazar günü kutlayacağımız Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor; ailenizle, sevdiklerinizle nice sağlıklı bayram günlerine ulaşmanızı temenni ediyorum” dedi.