Başkan Bakıcı orucunu Yeni Mahalle sakinleri ile birlikte açtı

Mahalle sakinlerinin bir araya gelerek oruçlarını açtığı mahalle iftarlarında vatandaşlar hep birlikte oruç açmanın hazzını yaşarken, Yeni Mahalle iftar programı Şeyh Şamil Parkı yanında yapıldı. İftar yemeğine Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve eşi Emine Bakıcı, Mahalle Muhtarı Aysun Kalkan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ve mahalle sakinleri katıldı. İftar öncesi Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından birbirinden güzel ilahiler seslendirilirken, ney dinletisi, semazen gösterisi ve Kur’an-ı Kerim tilaveti yer aldı. İftar öncesinde eşi ile birlikte bütün masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla görüşen Başkan Bakıcı, misafirlerine ‘hoş geldiniz’ dedi. Ezanın okunması ile hep birlikte oruçlar açılarak, dua edildi.

Yemeğin ardından bir konuşma yapan Başkan Bakıcı, mübarek Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, Ramazan’da iftar sofralarının paylaşıldıkça güzel ve bereketli olduğunu söyledi. Mahallede yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Bakıcı, çocuklara pamuk şeker dağıttı. Akşam namazının ardından çatkapı ev ziyaretlerinde bulunan Başkan Bakıcı, Şabul ve Kırımlı ailelerine misafir olarak ev sahipleri ile sohbet etti.

Mahalle İftarları programları 19 Haziran 2017 Pazartesi günü Yeşilkent Mahallesi’nde Fatih Sultan Mehmet Parkı Amfi Tiyatro alanında, 20 Haziran 2017 Salı günü 4 Eylül Mahallesi’nde 15 Temmuz Şehitleri Parkı yanında ve 22 Haziran 2017 Perşembe günü Yeni TOKİ’lerde TOKİ Meydanı’nda yapılacak.