Başkan Bakıcı özel koleksiyonu inceledi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Şehir Müzesi'ni ziyaret ederek 22 Nisan 2019 tarihine kadar sergilenecek “Özel Seramik (Pişmiş Toprak) Koleksiyonu” hakkında bilgi aldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın vizyon projelerinden biri olan ve yoğun ilgi gören Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi her geçen gün kendisini yenileyerek vatandaşları farklı ve değerli koleksiyonlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi Koordinatörü ve Bozüyük Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Koleksiyoner Veysel Kılıç'ın geçtiğimiz günlerde sergilenmeye başlayan özel koleksiyon da yoğun ilgi görüyor. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı müzeye gerçekleştirdiği ziyarette Bilecik Valiliğinin oluru ile sergilenmeye başlayan “Özel Seramik (Pişmiş Toprak) Koleksiyonu”nu gezerek incelemelerde bulundu. Erken Tunç Dönemi, Demir Çağı, Hellenistik Çağ ve Roma Dönemine ait çeşitli formlardaki seramik eserlerden oluşan koleksiyon hakkında Kılıç'tan bilgi aldı. Başkan Bakıcı tarihe tanıklık etmek isteyen, tarihi yaşamak ve öğrenmek isteyen herkesin bu koleksiyonu mutlaka görmesi gerektiğini belirtti.

Sergidebölgenin özelliklerini yansıtan 48 arkeolojik eser bulunuyor.