Başkan Bakıcı, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bursa ziyaretleri kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, beraberindeki ilçe Kaymakamı Hasan Yaman, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ve AK Parti Bozüyük Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Eldemir ile birlikte Osmangazi Belediyesi tarafından 2015'te yapımına başlanan, Bursa'nın fethi ve Osmanlı'nın kuruluş hikâyesinin anlatıldığı “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi”ni ziyaret etti. Başkan Bakıcı ve beraberindekiler müzenin tüm alanlarını gezerek yapım aşamaları hakkında bilgi aldılar. Bursa'nın fethi ve Osmanlı'nın kuruluş hikayesinin özel olarak hazırlanan görsellerle anlatıldığı, içerisinde ayrıca kafeteryalar, konferans salonları, kütüphane, idari ofisler ve bin kişilik sergi salonunun bulunduğu müze ile ilgili olarak beğenilerini dile getirdi.