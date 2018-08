Başkan Bakıcı partililerle bayramlaştı

AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Başkanı Mesut Çetin, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. İlçe Başkanı Mesut Çetin, “Bir Kurban Bayramı’nı daha birlikte geçirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. İnşallah bayram; ülkemize, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirsin. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın, ilçemizin güvenliğini, huzurunu bozmasın. Kurban yaklaşmak, Allah’a yaklaşmak anlamına geliyor. Rabbim bizi bu günlere eriştirdi, sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Türkiye olarak en doğusundan en batısına, kuzeyinden güneyine kadar bütün köylerinde kasabalarında olduğu gibi Bozüyük’te de bayramı kutlayabiliyoruz. Huzurluyuz, güvendeyiz. Herhangi bir güvenlik sorunumuz yok elhamdülillah. AK Parti yaklaşık 17 yıldır iktidar olan bir parti ve biz AK Parti olarak ülkemizi bir adım daha ileriye nasıl götürürüzün derdi ile dertlenirken ülkemizde dışarıda ve içeride bizi ayağımızdan paçamızdan aşağıya çekmek için mücadele edenlerle de aynı zamanda uğraştık. 17 yıldan beri hiçbir katkı görmedik. Tam tersine sürekli bir dirençle karşılaştık ve bizi paçalarımızdan çekmelerine rağmen ülkemizi AK Parti iktidarlarında ekonomik olarak, askeri olarak, demokratik olarak, insan hakları olarak, daha çoğaltıp sayabiliriz her alanda yükselttik ve yükseltmeye devam ediyoruz. Bunlar nasıl oldu? Bunlar bugün buraya kurbanı kesildi yüzülmeyi beklerken veya kesildi kesilecekken buraya gelen siz değerli ağabeylerimizin, kardeşlerimizin destekleri ve gayretleri ile oldu. Bozüyük’te 5 yıldan beri iktidarız. Başkanımın başkanlığında yönetmiş olduğumuz Belediyemizde de hamd olsun geriye baktığımız zaman 116-120 civarında bir projeden bahsediyoruz. Bunların içerisinde eski para ile yaklaşık 14-15 trilyon olan yatırımlarda var, en küçüğü 1 trilyonluk olan yatırımlar da var. Böyle baktığımız zaman bu 120 tane projenin ne anlama geldiğini çok daha iyi görüyoruz. 128 yıllık olan Bozüyük Belediyesinde Allah’a şükürler olsun ki son 5 yılda yapılanları bir kenara koyacaksın, 123 yılda yapılanları bir kenara koyacaksın. Başkanımızın önderliğindeki Bozüyük Belediyesinin 5 yılda yapmış olduğu hizmetler; hesaplamasını yapmadım ama ben iddia ediyorum ki 10 yılda 20 yılda 30 yılda yapılamayanlara belki 40 yılda yapılamayanlara tekabül edecektir” dedi.

"Önemli olan birlik ve beraberliğimizin devamını sağlamak"

İlçe Başkanı Çetin’in ardından söz alan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı önemli olanın birlik ve beraberliğin devamını sağlamak olduğunu söyleyerek, “Bizler görev insanıyız. Ama inanın hiçbir beklentisi olmayan, zamanından ödün veren, partisi için gece gündüz çalışan sizlersiniz. İşte asıl takdir edilecek budur. AK Parti’yi AK Parti yapan da işte bu gruptur. Bizler de her mahallemizde farklı hizmetler yapıyoruz. Biz bir teşkilatız, bir olduğumuz sürece sıkıntı olabilir ama aşmamak bizim için çok zor değil. Her alanda hizmet götürüyoruz, eksiklerimizi tamamlıyoruz. Seçimlere hazırız. İlk günkü aşkla ve şevkle yine bu memlekete hizmet edeceğiz. Önemli olan birlik ve beraberliğimizin devamını sağlamak” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine değinen Başkan Bakıcı, “Cumhurbaşkanımızın ekibinde yer almaktan son derece mutlu ve huzurluyuz. Türkiye’nin her anlamda üretime geçmesi lazım. Sadece silah vermediler, tüfek vermediler, tabanca vermediler, top vermediler. Biz sadece bunları üretelim değil, tarımdan sanayi kuruluşlarına kadar her alanda üretmeliyiz. Çünkü ihracat çok çok önemli, ithal aldığımız her şey büyük bir külfet. Tüm genç kardeşlerimize de üretmenin ne kadar önemli olduğunu anlatmamız gerekiyor” diye belirtti.

Parti binasında herkesle tek tek görüşerek bayramlaşan Başkan Bakıcı, konuşmaların ardından da partililer ile bir süre sohbet etti.