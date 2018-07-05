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05 Temmuz 2018 11:30

Başkan Bakıcı pastane açılışına katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük’te hizmete giren bir pastanenin açılışına katıldı.

Başkan Bakıcı pastane açılışına katıldı

05 Temmuz 2018 11:30


Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi üzerinde faaliyete geçen pastanenin açılış törenine Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın yanı sıra iş yeri sahiplerinin dost ve akrabaları ile çok sayıda davetli katıldı. Yoğun ilginin olduğu açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Bakıcı, iş yeri sahiplerine işletmenin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Başkan Bakıcı, “Rabbim kendilerine helal yoldan kazanmış olduklarını yine helal yolla harcamalarını nasip etsin” dedi.


Öte yandan Başkan Bakıcı, açılışın anısına Bozüyük Belediyesinin özel tasarımlı duvar saatlerinden hediye etti.




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