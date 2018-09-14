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Başkan Bakıcı Pazaryerliler ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Pazaryerliler Derneği’ni ziyaret ederek dernek üyeleriyle sohbet etti.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Pazaryerliler Derneği'ni ziyaret ederek dernek üyeleriyle sohbet etti.


Belediye Başkanı Fatih Bakıcı beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte gün boyu yoğun bir tempoda devam eden ziyaret ve görüşmelerin ardından Pazaryerliler Derneği'nin misafiri oldu. Başkan Bakıcı, burada Dernek Başkanı Ali Şahinoğlu ve dernek üyelerinin sıcak sohbetleri ile günün yorgunluğunu attı. Bozüyük ile ilgili çeşitli konuların da görüşüldüğü ziyaretin ardından Dernek Başkanı Ali Şahinoğlu “Bozüyük Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı ve yardımcısı Ali Avcıoğlu ağabeyimiz derneğimizdeydi. Hoş sohbetleri ve verdikleri bilgilerden dolayı kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.

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