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24 Haziran 2017 10:18

Başkan Bakıcı personel ile bayramlaştı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde çalışanlarla bir araya geldi.

Başkan Bakıcı personel ile bayramlaştı

24 Haziran 2017 10:18


Bozüyük Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine tüm belediye personeli katılırken Başkan Bakıcı, belediye olarak her zaman büyük bir aile olarak çalıştıklarını belirtti. Bakıcı, "Rabbim bizlere bir Ramazan arifesinde daha buluşmayı nasip etti. Bu Ramazanda da diğer Ramazanlarda olduğu gibi birlik beraberlik içerisindeydik. Yapılan tüm eserlerimizde her projemizde, ister saha personeli olsun, ister ofiste çalışan personelimiz olsun herkesin son derece katkısı bulunmaktadır. Her projemizde herkesin desteği olmuştur. Önemli olan vatandaşın istediği projeleri hayata geçirmektir. Ben bu vesile ile Ramazan ayı içerisinde mahalle iftarlarında görev alan iftarını bizden sonra açan personelime çok teşekkür ederim. Bütün çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Ramazandan sonra sizlere bir de piknik sözümüz olsun. Hiçbir zaman sevgi ve saygınızı yitirmeyin. Hayırlı bayramlar” dedi.


Yoğun geçen Ramazan ayında özellikle dışarıda çalışan personeline ve tüm bu süreçte yer alan ofis personeline teşekkür eden Başkan Bakıcı, görevde olduğu 4,5 yıllık süreçte personeli ile birlikte pek çok güzel işlere imza attıklarını belirtti. Bayramlaşma programının ardından tüm personeller tek tek bayramlaştı.




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