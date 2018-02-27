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27 Şubat 2018 10:33

Başkan Bakıcı personel ile kahvaltı programında buluştu

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Su Kanalizasyon Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Mezbaha Müdürlüğü personeli ile kahvaltı programında buluştu.

Başkan Bakıcı personel ile kahvaltı programında buluştu

27 Şubat 2018 10:33


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı yeni haftaya personeli ile bir araya gelerek başladı. Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen kahvaltı programında Su Kanalizasyon Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Mezbaha Müdürlüğü personeli ile kahvaltı ederek sohbet etti. Belediye faaliyetleri, müdürlüklerin çalışma programı ve iş akışları hakkında yapılan sohbette Başkan Bakıcı personeline kendisinden bir istekleri olup olmadığını sordu. Mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveri ile çalışarak Bozüyük’e en iyi şekilde hizmet eden personeline gayretleri için teşekkür eden Başkan Bakıcı “Bozüyük Belediyesi olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Amacımız Bozüyük’e hizmet etmek. Güçlü gelecek güçlü Bozüyük için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.




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