Başkan Bakıcı Ramazan ayında ev sohbetlerine devam ediyor

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, eşi Emine Bakıcı ile birlikte iftarın ardından ilk olarak 4 Eylül Mahallesi sakinlerinden Ali Gümüşoğlu’nu ziyaret etti. Gümüşoğlu’nun ailesi, yakınları ve komşularının hazır bulunduğu ziyarette Başkan Bakıcı ev sakinleri ile bir süre görüştü. Sıcak Ramazan sohbetlerinin yapıldığı gecede Başkan Bakıcı evde bulunan çocuklarla da yakından ilgilendi. Çocuklara çeşitli hediyeler vererek sevindiren Başkan Bakıcı ev sakinlerine kendisinden bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Ardından yine 4 Eylül Mahallesi’nde ikamet eden Kemal Kirazoğlu ve ailesini ziyaret eden Başkan Bakıcı, burada da ev sakinleri ve komşuları ile bir süre sohbet etti. Sohbet esnasında belediye faaliyetleri ve yapılacak projeler hakkında da bilgi veren Başkan Bakıcı ev sakinlerinin sorularını yanıtladı. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Başkan Bakıcı, ayrıca ev sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi. Ziyaretlerinin sonunda her iki ailenin de bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni mübarekleyen Başkan Bakıcı sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güzel bir Ramazan Bayramı geçirmelerini temenni etti.